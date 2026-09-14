Глава Минкультуры Израиля призвал лишить гражданства авторов фильма «NAZA»

Министр культуры Израиля Мики Зоар заявил о необходимости лишить гражданства еврейского государства режиссеров Юваля Абрахама и Рейчел Шор, которые создали документальный фильм «NAZA».
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