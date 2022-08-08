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Автор покера в ворота «Тобола» Жумабек: «Меня называют казахским Бензема? Пусть называют»

Нападающий «Тараза» Абылайхан Жумабек прокомментировал игру 5-го тура Кубка Казахстана с «Тоболом», где забил 4 мяча.

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