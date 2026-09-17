Царьград
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Царьград

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Сан-Диего предлагает комфортный климат, но дорогое проживание

Сан-Диего предлагает комфортный климат, но дорогое проживание

Сан-Диего, город с комфортным климатом без суровых зим и знойного лета, привлекает многих, однако высокие цены на жилье могут стать преградой для переезда.

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