На Камчатке бульдог напал на подростка

Местная Прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки по факту нападения американского бульдога на ребенка, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные региональной Прокуратуры.
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