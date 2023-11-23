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На Камчатке бульдог напал на подростка

На Камчатке бульдог напал на подростка

Местная Прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки по факту нападения американского бульдога на ребенка, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные региональной Прокуратуры.

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