Фанил Зиятдинов: «2022 год проверял нас на прочность»

В новый 2023 год Ижевский электромеханический завод «Купол», известный в оружейном мире как один из ведущих разработчиков и создателей зенитных ракетных комплексов, вступает с высокими производственными показателями в областях продукции оборонного и гражданского назначения, и с большим количеством новых целей и задач, возложенных на коллектив предприятия.

