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Царьград

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СК возбудил дело после взрыва газа в Прикамье: пострадали дети

СК возбудил дело после взрыва газа в Прикамье: пострадали дети

В Прикамье возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью после взрыва газовоздушной смеси в деревне Поедуги.

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