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Захарова назвала интервью Зеленского кляксой перед инаугурацией Трампа

Захарова назвала интервью Зеленского кляксой перед инаугурацией Трампа

Интервью Владимира Зеленского американскому русскоязычному блогеру Лексу Фридману призвано отвлечь внимание от реальности и должно стать «очередной кляксой» перед инаугурацией избранного президентом США Дональда Трампа.

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