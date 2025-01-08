Захарова назвала интервью Зеленского кляксой перед инаугурацией Трампа

Интервью Владимира Зеленского американскому русскоязычному блогеру Лексу Фридману призвано отвлечь внимание от реальности и должно стать «очередной кляксой» перед инаугурацией избранного президентом США Дональда Трампа.
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