Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 28 мая, прокомментировала фотографии, на которых запечатлены первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер, смеющиеся возле мемориала жертвам холокоста в Берлине.
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