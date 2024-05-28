Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 28 мая, прокомментировала фотографии, на которых запечатлены первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер, смеющиеся возле мемориала жертвам холокоста в Берлине.