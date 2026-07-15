Захарова: Грэм не заслуживает сочувствия после смерти

Скончавшийся сенатор Линдси Грэм*, который призывал к убийству русских, называя это «лучшей инвестицией», вряд ли заслуживает сочувственного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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