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Израиль готовится законодательно запретить Христа

Израиль готовится законодательно запретить Христа

Депутаты израильского кнессета от блока ультраортодоксальных иудеев "Яхадут ха-Тора" Моше Гафни (заседает в парламенте с 1988-го, лидер партии "Дегель ха-Тора", экс-заместитель министра по делам религии) и раввин Яаков Ашер (заседает в парламенте с 2013-го, председатель парламентского комитета по внутренним делам и охране окружающей среды, один из руководителей "Дегель ха-Тора", экс-мэр города Бней-Брак) внесли законопроект о тотальном запрете высказываний об Иисусе Христе.

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