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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин оспаривает санкции в суде США

Экс-глава НРД и НКЦ Эдди Астанин оспаривает введенные против него санкции США в американском суде. Адвокаты настаивают, что санкции против него были введены уже тогда, когда Астанин прекратил активно участвовать в российском финансовом секторе.

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