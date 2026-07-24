В Абинске обновили Дворец спорта за 50 млн рублей

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Решетняк в ходе мониторинга объектов Народной программы совместно с главой Абинского района Ильёй Биушкиным, а также депутатами Анатолием Бирюковым и Артёмом Авакяном проинспектировал обновлённый Дворец спорта в городе Абинске.