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Петербургский дневник

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Расчёты ударных беспилотников уничтожили пункт дислокации ВСУ

Удар был нанесен на донецком направлении Операторы расчётов ударных беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали пункт временной дислокации подразделений украинской армии на донецком направлении в районе населённого пункта Красногоровка.

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