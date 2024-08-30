Расчёты ударных беспилотников уничтожили пункт дислокации ВСУ

Удар был нанесен на донецком направлении Операторы расчётов ударных беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали пункт временной дислокации подразделений украинской армии на донецком направлении в районе населённого пункта Красногоровка.
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