Shot раскрыл условия содержания в "Бутырке" генерала армии запаса Попова

Взятый под стражу накануне бывший заместитель министра обороны Павел Попов находится в СИЗО "Бутырка" в зоне безопасного содержания, гуляет на свежем воздухе по часу в день и может заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейсов.
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