Театр абсурда

7 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Уваисова
    Да,война это страшно! Но и терпеть хамство со стороны Европы и Украины тоже тяжело. И особенно англосаксов нужно приз...Если драка станов...
  • Meerflieger
    Хорошее у тебя название, хохолик - Театр абсурда. И Укропия твоя на все 100 его оправдывает. И где модераторы, интере...Как погибла Небес...
  • Леонид Руси
    А эти дикари не отказались от желания нас поработить... Интересно, а если Среднеевропейское море создать, они угомоня...Почему с русскими...

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае эскалации на Украине, Европа готовится принять удар по собственной экономике — второй крупнейшей в мире после СШАВооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх