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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная МЛС обыграла команду лиги Мексики (4:3) в Матче всех звезд. Сон с дублем стал MVP, Рондон забил

Сборная МЛС обыграла команду чемпионата Мексики со счетом 4:3 в рамках Матча всех звезд. Игра прошла в Шарлотт.

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