В Кирове открылся фестиваль симфонических оркестров России «Симфония над Вяткой»

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан открыл фестиваль симфонических оркестров России «Симфония над Вяткой» в Кирове, сообщил художественный руководитель и главный дирижер Вятского губернского симфонического оркестра имени В.
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