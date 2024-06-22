Россия сообщает американской, явно слабоумной, правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры

Аудрюс

Мне думается, что для ТЕХ, которые не наши... Им невозможно что-то объяснить! Они поймут только силу, которая реальна, а не призначна.... Все заявления РФ по поводу возможных ответных действий в отношении "гегемона" для них это пустой звук.. Сбить самолет-разведчик, потопить реальный корабль гегемона... Только такие действия отрезвлят этих пиндосов и иже с ними...