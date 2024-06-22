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☭КОМПАС

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Россия сообщает американской, явно слабоумной, правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры

Россия сообщает американской, явно слабоумной, правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры

Я как-​то здесь спрогнозировал, что ВПР России сообщит американской, явно слабоумной, правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры.

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Комментарии
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Аудрюс
Мне думается, что для ТЕХ, которые не наши... Им невозможно что-то объяснить! Они поймут только силу, которая реальна, а не призначна.... Все заявления РФ по поводу возможных ответных действий в отношении &quot;гегемона&quot; для них это пустой звук..  Сбить самолет-разведчик, потопить реальный корабль гегемона... Только такие действия отрезвлят этих пиндосов и иже с ними...
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13 час.
Поль Меерсон
&quot;хлопцы-​ковбои (коровьи пастухи)&quot; - не совсем так. Cowboy в переводе - коровий мальчик, то есть даже не пастух. В России такой назывался подпасок. Недалёкий, а часто и глуповатый мальчишка - помощник пастуха. Мелочь немытая, одним словом.
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8 час.
Андрей ПандовРихтер
Не хотели ДНР? Перемога снится? Будет вам с КНДР общая граница :)
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6 час.

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