Только эмоциональный маркетинг может увеличить продажи!

Вы задумывались, как вы совершаете покупку? Вспомните свой последний поход в магазин. Наверняка, многие могут привести несколько причин приобретения товара: эти сапоги подходили к вашему пальто, а ребенку давно нужен был новый портфель.
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