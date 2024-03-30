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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Только эмоциональный маркетинг может увеличить продажи!

Только эмоциональный маркетинг может увеличить продажи!

Вы задумывались, как вы совершаете покупку? Вспомните свой последний поход в магазин. Наверняка, многие могут привести несколько причин приобретения товара: эти сапоги подходили к вашему пальто, а ребенку давно нужен был новый портфель.

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