Эксперт не исключил повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре

Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ 13 сентября может повысить ключевую ставку. После этого показатель может поддерживаться на высоком уровне, а затем регулятор перейдет к циклу снижения, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.