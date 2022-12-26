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Кудашов о 2:1: «Трех шайб маловато, и «Динамо», и ЦСКА создали больше. Соперник играл очень хорошо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с ЦСКА (2:1). – Хорошая игра получилась, думаю, зрителям понравилась.

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