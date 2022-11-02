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Военные Южной Кореи: ракета КНДР впервые упала почти в территориальных водах страны

Военные Южной Кореи: ракета КНДР впервые упала почти в территориальных водах страны

Представители южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов выступили с заявлением о том, что выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета впервые с момента разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи.

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