В наши дни купить антибиотики можно только при наличии рецепта. Повальное самолечение без предписаний врача привело к тому, что некоторые опасные бактерии уже не реагируют на лекарства — у них развилась устойчивость к антибактериальным препаратам.
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