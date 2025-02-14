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Царьград

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В Новосибирской области многодетный истопник выиграл в лотерею более 1 млн рублей

В Новосибирской области многодетный истопник выиграл в лотерею более 1 млн рублей

Семья воспитывает 10 детей и планирует потратить деньги на собственное фермерское хозяйство.Житель одного из населённых пунктов Новосибирской области, многодетный отец, работающий истопником, стал обладателем крупного выигрыша в лотерею.

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