Проектный офис «Серебряного ожерелья России» начал работу

Она стартовала 9 июля В минувший вторник, 9 июля, под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой состоялось установочное совещание по утверждению плана работы проектного офиса проекта «Серебряное ожерелье России».
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