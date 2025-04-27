🔥А что же наша звёздная команда ЦФК? 💪 Второй день фестиваля ГТО в разгаре — итоги первого уже известны! 👀 Вчера участники выполняли нормативы по стрельбе и подниманию туловища.
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🔥А что же наша звёздная команда ЦФК? 💪 Второй день фестиваля ГТО в разгаре — итоги первого уже известны! 👀 Вчера участники выполняли нормативы по стрельбе и подниманию туловища.