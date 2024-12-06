Спрос на новостройки Москвы в ноябре резко вырос

Самый заметный рост продаж в ноябре зафиксирован в Новой Москве — сразу на 26%. Повышение спроса эксперты объясняют урегулированием вопроса по семейной ипотеке, акциями от застройщиков, а также ростом сделок за наличные на фон обесценивания рубля На рынке новостроек Московского региона в ноябре было зарегистрировано 11 тыс.