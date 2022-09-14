Путин и Гутерреш отметили важность поставок продуктов в нуждающиеся страны

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш акцентировали важность приоритетного обеспечения нуждающихся в продуктах стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщает пресс-служба Кремля.