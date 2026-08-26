Суд поставил точку: имущество Тимура Иванова обращено в доход государства Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений нижестоящих инстанци.
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Суд поставил точку: имущество Тимура Иванова обращено в доход государства Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений нижестоящих инстанци.
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