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Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России

Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России

Украина продолжает выступать с инициативой изменения устава Интерпола, сообщает РИА Новости. Как заявил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев, Киев преследует цель создать механизм по исключению Москвы и других «неугодных стран» из состава организации.

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