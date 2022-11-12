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Малкин стал 3-й звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери с 72-м шатаутом в карьере в матче против «Сиэтла» (1:0) при 28 отраженных бросках.

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