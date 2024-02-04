Онколог Евсеев: Средний возраст выявления рака в РФ составляет 64,4 года

Онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев сообщил, что на территории Российской Федерации онкологии выявляют в среднем в 64,4 года.
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