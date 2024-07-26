С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области оплатило услуги по родовым сертификатам 17 368 мамам.
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С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области оплатило услуги по родовым сертификатам 17 368 мамам.