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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области оплатило услуги по родовым сертификатам 17 368 мамам.

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