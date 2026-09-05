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Татар-информ

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Львова-Белова: Ребенка втянули в диверсию, обещая встречу с умершей матерью

Львова-Белова: Ребенка втянули в диверсию, обещая встречу с умершей матерью

Мошенники заставили 14-летнего подростка поджечь релейный шкаф, обещая ему встретиться с недавно умершей матерью.

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