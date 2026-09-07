Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА в Пермском крае

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Один человек погиб и четверо пострадали в результате массированной атаки украинских БПЛА в Пермском крае.
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