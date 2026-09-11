Вещество из винограда сорта «Альфа» показало потенциал в борьбе с болезнью Паркинсона

Приморские исследователи обнаружили, что природное соединение транс-витизин B, выделяемое из винограда сорта «Альфа», способно оказывать защитное действие на нервные клетки при болезни Паркинсона.
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