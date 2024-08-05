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Царьград

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Сильная магнитная буря вызвала северное сияние на широтах Кузбасса

Сильная магнитная буря вызвала северное сияние на широтах Кузбасса

Жители Кузбасса стали свидетелями сияния в ночь с воскресенья на понедельник 5 августа. Фотографиями оптического явления очевидцы поделились в соцсетях.

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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
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