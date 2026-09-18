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Воронежские новости

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Голосование началось: в Воронеже и области открылись избирательные участки

Голосование началось: в Воронеже и области открылись избирательные участки

Сегодня, 18 сентября, стартовало трехдневное голосование. Избирательные участки открылись в 8:00. Участковые избирательные комиссии работают по единому графику с 8:00 до 20:00.

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