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ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 32,58% к 14:00 мск

ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 32,58% к 14:00 мск

Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 14:00 мск составила 32,58%.

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