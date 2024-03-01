Сама виновата, захотела острых ощущений

"Сама виновата, зачем ходила по улице поздней ночью? Приключений искала?" "Сама виновата, зачем пришла к одногруппнику за учебником? Сначала подавала явные сигналы заинтересованности, а потом стала «динамо» крутить? Ну и то ей злобный буратино?" "А вот если бы она из дома выходила только в библиотеку, ничего бы не случилось!" К таким комментариям мы уже привыкли (а зря), и говорили о них не раз.