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Всё о разводах

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Сама виновата, захотела острых ощущений

Сама виновата, захотела острых ощущений

"Сама виновата, зачем ходила по улице поздней ночью? Приключений искала?" "Сама виновата, зачем пришла к одногруппнику за учебником? Сначала подавала явные сигналы заинтересованности, а потом стала «динамо» крутить? Ну и то ей злобный буратино?" "А вот если бы она из дома выходила только в библиотеку, ничего бы не случилось!" К таким комментариям мы уже привыкли (а зря), и говорили о них не раз.

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