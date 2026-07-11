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Беременная девушка упала с 7 этажа и отделалась несколькими ссадинами

Беременная девушка упала с 7 этажа и отделалась несколькими ссадинами

28-летняя жительница Владивостока среди ночи решила помыть окна, но сорвалась вниз с седьмого этажа. После падения она не только осталась жива, но и смогла самостоятельно двигаться, пока соседи вызывали скорую.

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