Беременная девушка упала с 7 этажа и отделалась несколькими ссадинами

28-летняя жительница Владивостока среди ночи решила помыть окна, но сорвалась вниз с седьмого этажа. После падения она не только осталась жива, но и смогла самостоятельно двигаться, пока соседи вызывали скорую.
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