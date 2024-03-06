Ситуация в зоне СВО изменится в конце апреля: Польский генерал решил предупредить Киев

Богуслав Пацек спрогнозировал, когда наступательная инициатива полностью перейдёт к РоссииПольский генерал Богуслав Пацек считает, что серьёзные перемены в зоне боевых действий произойдут в конце апреля — в мае.
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