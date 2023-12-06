Что случилось ночью, 6 декабря 2023 года

Президент Венесуэлы Николас регион Эссекибо 24-м штатом своей страны. На этой территории создадут органы власти, Национальная ассамблея Венесуэлы может, по запросу Мадуро, принять закон о защите нового штата.
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