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Зеленский заменил не справившегося переводчика на встрече с Эрдоганом в Стамбуле

Зеленский заменил не справившегося переводчика на встрече с Эрдоганом в Стамбуле

На пресс-конференции, прошедшей после встречи между Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, произошел неловкий инцидент с синхронистом, ответственным за перевод с турецкого на украинский язык.

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