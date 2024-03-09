Зеленский заменил не справившегося переводчика на встрече с Эрдоганом в Стамбуле

На пресс-конференции, прошедшей после встречи между Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, произошел неловкий инцидент с синхронистом, ответственным за перевод с турецкого на украинский язык.
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