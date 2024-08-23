Пенсия - больше 45 тысяч. Делягин уверен: деньги на это есть

Русский депутат и экономист Делягин высказал своё мнение относительно минимального размера пенсии.По словам депутата, экономиста Михаила Делягина, минимальная пенсия в России должна быть никак не меньше 45,3 тысяч рублей.
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