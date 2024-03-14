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Литва требует отдать Калининград – «историческую родину, захваченную Россией незаконно»

Литва требует отдать Калининград – «историческую родину, захваченную Россией незаконно»

12 ноября 2021 163K прочитали В 2006 г. парламент Литвы постановил: «Признать осуществленный в 1944–1948 годах геноцид жителей Малой Литвы, во время которого было убито 320 тысяч жителей, в их числе свыше 130 тысяч жителей литовского происхождения, и это страшное событие еще не признано в международном масштабе».

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Комментарии
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АндрейБорков
Литва имеет такое же право на Калининград с областью, как папуасы из Новой Гвинеи на остров Парамушир (Северные Курилы). На что имеют законное право литовские &quot;карманные тигры&quot;, так это на грязь под своими ногтями и сопли в своем носу. Все эти &quot;предьявы лошадиные&quot; необходимо расценивать как УГРОЗУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, а тех кто эти &quot;предьявы&quot; выдвигает - КАК АГРЕССОРА. Выдвижение этих &quot;предьяв&quot; вполне можно классифицировать как ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ и соответственно принять ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ, то есть создать на месте псевдо-государства Литва ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ между РФ и двумя другими псевдо-государствами Проебалтики - Эстонией и Латвией. Сколько можно сопли жевать и словоблудить с этими проебалтами? Не пора ли уже ответить так, что бы у получивших ответ вопросов более ни когда не возникло, а у остальных гей-ропейцев и америкосов даже во сне желания задавать нечто подобное России не возникало в принципе.
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