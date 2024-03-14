Литва требует отдать Калининград – «историческую родину, захваченную Россией незаконно»

АндрейБорков

Литва имеет такое же право на Калининград с областью, как папуасы из Новой Гвинеи на остров Парамушир (Северные Курилы). На что имеют законное право литовские "карманные тигры", так это на грязь под своими ногтями и сопли в своем носу. Все эти "предьявы лошадиные" необходимо расценивать как УГРОЗУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, а тех кто эти "предьявы" выдвигает - КАК АГРЕССОРА. Выдвижение этих "предьяв" вполне можно классифицировать как ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ и соответственно принять ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ, то есть создать на месте псевдо-государства Литва ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ между РФ и двумя другими псевдо-государствами Проебалтики - Эстонией и Латвией. Сколько можно сопли жевать и словоблудить с этими проебалтами? Не пора ли уже ответить так, что бы у получивших ответ вопросов более ни когда не возникло, а у остальных гей-ропейцев и америкосов даже во сне желания задавать нечто подобное России не возникало в принципе.