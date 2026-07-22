В ЯНАО полицейские и общественники посетили детский пришкольный лагерь

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по городу Салехарду посетили детский пришкольный лагерь на базе школы № 4.
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