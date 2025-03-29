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В Турции перестал работать Rutube

В Турции перестал работать Rutube

Доступ к нему заблокирован у разных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Причина — реклама азартных игрТурецкий регулятор заблокировал российский хостинг Rutube с формулировкой за «рекламу азартных игр».

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