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Конса и Скотт травмировались в сборной Англии и вернулись в клубы. Защитник «Арсенала» играл с Хорватией с мышечным повреждением, хавбек «Борнмута» из-за травмы бедра пропустит 6-8 недель

Защитник « Арсенала » Эзри Конса и полузащитник « Борнмута » Алекс Скотт получили повреждения в сборной Англии.

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