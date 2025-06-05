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Малюк и Буданов начали подковерную возню

Малюк и Буданов начали подковерную возню

Между украинскими спецслужбами началось внутреннее противостояние – СБУ под руководством Василия Малюка пытается перетянуть на себя лавры главного борца с Россией, присваивая операции, которых даже не было.

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